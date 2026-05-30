Istruzione in crisi | calano i voti e sale la dispersione scolastica

Da ameve.eu 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I dati mostrano un calo dei voti e un aumento della dispersione scolastica. Si evidenzia che il livello di istruzione dei genitori influisce sui risultati degli studenti. Inoltre, il rischio di abbandono scolastico è 16 volte più alto tra chi consegue un diploma professionale rispetto ad altri titoli di studio.

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? Punti chiave Perché il successo accademico dipende ancora dal titolo di studio dei genitori?. Come può un diploma professionale aumentare di 16 volte il rischio abbandono?. Chi sono i laureati che scelgono di emigrare per stipendi più alti?. Quali sono le reali competenze dei diplomati che soffrono di dispersione implicita?.? In Breve Il 36% dei diplomati 2025 presenta lacune in matematica e italiano.. L'abbandono scolastico tra i ragazzi stranieri raggiunge il 26,2%.. I figli di laureati hanno 12 volte più probabilità di accedere all'università.. Il 10,4% dei dottori di ricerca nel 2025 emigra all'estero..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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