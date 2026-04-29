Il ministro dell' Istruzione a San Leucio | Grazie a riforma 4+2 crollata dispersione scolastica in Campania
Il ministro dell'Istruzione ha visitato una scuola nel casertano, sottolineando i risultati ottenuti grazie alla riforma 4+2, che ha contribuito a ridurre la dispersione scolastica nella regione. La visita è stata divisa in due tappe e ha coinvolto anche un istituto di via Giannone, dove il ministro ha espresso soddisfazione per gli investimenti di circa 1,5 milioni di euro destinati alla scuola.
Doppia tappa casertana per il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. La tappa alla De AmicisPrima la visita alla De Amicis di corso Giannone dove il ministro ha evidenziato: “Sono contento di essere in questo istituto dove abbiamo investito risorse per circa 1,5 milioni di.🔗 Leggi su Casertanews.it
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