Il ministro dell' Istruzione a San Leucio | Grazie a riforma 4+2 crollata dispersione scolastica in Campania

Il ministro dell'Istruzione ha visitato una scuola nel casertano, sottolineando i risultati ottenuti grazie alla riforma 4+2, che ha contribuito a ridurre la dispersione scolastica nella regione. La visita è stata divisa in due tappe e ha coinvolto anche un istituto di via Giannone, dove il ministro ha espresso soddisfazione per gli investimenti di circa 1,5 milioni di euro destinati alla scuola.