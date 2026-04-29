Il ministro dell' Istruzione a San Leucio | Grazie a riforma 4+2 crollata dispersione scolastica in Campania

Da casertanews.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro dell'Istruzione ha visitato una scuola nel casertano, sottolineando i risultati ottenuti grazie alla riforma 4+2, che ha contribuito a ridurre la dispersione scolastica nella regione. La visita è stata divisa in due tappe e ha coinvolto anche un istituto di via Giannone, dove il ministro ha espresso soddisfazione per gli investimenti di circa 1,5 milioni di euro destinati alla scuola.

Doppia tappa casertana per il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. La tappa alla De AmicisPrima la visita alla De Amicis di corso Giannone dove il ministro ha evidenziato: “Sono contento di essere in questo istituto dove abbiamo investito risorse per circa 1,5 milioni di.🔗 Leggi su Casertanews.it

Notizie correlate

MIM, Valditara incontra la Ministra dell'Istruzione spagnola Tolón. Il Ministro: “Creeremo Campus per scambi di eccellenze tra i due Paesi. Cooperazione su IA, lotta al bullismo, alla dispersione scolastica, ai rischi derivanti dai social e dall'uso precoce degli smartphone”Il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha incontrato oggi al MIM la Ministra dell'Istruzione, della Formazione Professionale e...

Valditara su dispersione scolastica e istruzione tecnico-professionale: “La Puglia, con la Calabria e la Campania, è la regione che ha dato la risposta più entusiasta”A Poggiardo il Ministro Valditara elogia i successi di Agenda Sud contro la dispersione scolastica e la grande adesione pugliese ai nuovi istituti...

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: Doppia tappa casertana per il ministro dell'Istruzione Valditara; Caserta, San Leucio 250: summit internazionale alla Reggia dal 1 al 3 maggio; San Leucio 250. Il Lavoro tra Memoria e Futuro, la tre giorni.

san leucio il ministro dell istruzioneCaserta, Valditara a San Leucio: In Campania dispersione scolastica dal 16 al 9,7 per centoIl ministro dell'Istruzione al Belvedere monumentale per l'evento conclusivo de La Scuola italiana per il Made in Italy: Abbiamo recuperato ... napoli.repubblica.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.