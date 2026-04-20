PNRR e Istruzione | a che punto siamo? Promossi sulla dispersione scolastica ma cambiano i fondi per gli alloggi universitari I dati

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dedica circa 29,8 miliardi di euro all’istruzione e alla ricerca, su un totale di 194,4 miliardi di euro. Recenti dati indicano miglioramenti nella lotta alla dispersione scolastica, mentre vengono apportate modifiche ai fondi destinati agli alloggi universitari. Questi interventi rappresentano una parte significativa delle risorse destinate al settore e sono al centro di numerosi aggiornamenti e valutazioni.

Su una dotazione complessiva del PNRR pari a 194,4 miliardi di euro, il settore dell'istruzione e della ricerca muove da solo quasi 29,8 miliardi. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate "Istruzione è inclusione": come affrontare il rischio della dispersione scolastica per gli studenti afrodiscendentiDomenica 22 febbraio, nella sala Sozzi del Palazzo del Ridotto, l’associazione Afro Romagnoli ospita un pomeriggio dedicato ad affrontare il tema... Disagio giovanile e dispersione scolastica, il Governo rivendica i dati: “Svolta storica, dispersione scesa all’8,2%”Un miliardo di euro investito per colmare i divari territoriali, 18,5 milioni per il nuovo sportello psicologico nelle scuole e un dato ISTAT che... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: PNRR scuola: avviso da 100 milioni per l’intelligenza artificiale, candidature entro le 15 del 17 aprile; Scuola, a Castiglion Fiorentino in arrivo arredi didattici innovativi grazie ai fondi ministeriali e Pnrr; Dopo il PNRR: il rapporto ANVUR e la sfida (ancora aperta) dei finanziamenti europei alla ricerca; Castiglion Fiorentino, scuola 0-6 anni: in arrivo arredi didattici innovativi grazie ai fondi ministeriali e Pnrr. Decreto PNRR: reclutamento docenti, organici ATA, deroghe sulla mobilità e novità sugli elenchi regionali. OK dalla Camera. Cosa è previstoVia libera da parte della Camera al decreto legge che introduce disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. orizzontescuola.it PNRR, ultima campanella il 30 giugno: a rischio 4,9 miliardi per scuole e asili nido. La grande corsa per non perdere i fondi europeiMancano poche settimane al termine ultimo per completare i progetti finanziati dal Piano. Ma il quadro normativo è incerto e oltre la metà delle risorse per le misure più stringenti non è ancora stata ... orizzontescuola.it #SCUOLA - Cosa prevede il decreto firmato dall’assessore regionale all’Istruzione, Mimmo Turano, che regolamenta le attività didattiche per tutte le scuole dell’Isola - facebook.com facebook Una coppia di genitori ha citato in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito e la compagnia assicuratrice della scuola dopo un infortunio capitato al figlio durante l’ora di educazione fisica. x.com