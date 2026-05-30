Israele antico e misterioso tunnel scoperto sotto Gerusalemme Non si sa chi l'ha fatto e perché | Meravigliati

Durante scavi a Gerusalemme, gli archeologi hanno scoperto un enorme tunnel antico e di origine sconosciuta. La struttura si trova sotto la città e la sua datazione non è ancora stata determinata. Non ci sono informazioni su chi abbia realizzato il tunnel o per quale scopo. La scoperta è stata annunciata senza ulteriori dettagli sui materiali o sulle dimensioni specifiche della struttura. La ricerca continua per comprendere meglio l’origine e la funzione del tunnel.

Durante alcuni scavi a Gerusalemme, in Israele, gli archeologi si sono imbattuti in un enorme, antico e misterioso tunnel. Non è noto chi l'ha costruito, quando e per quale scopo. Potrebbe avere migliaia di anni. Gli esperti si sono detti "sbalorditi e meravigliati" per la scoperta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Iran Unveils More Dangerous Weapon than Nuclear as Ancient Tunnel Discovered in Jerusalem

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