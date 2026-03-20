Chi è la chica del laser la tifosa colta sul fatto sulle tribune che ha fatto impazzire l'Argentina

Durante la partita tra Estudiantes e Velez Sarsfield, una cameraman in diretta TV ha ripreso una tifosa seduta sulle tribune che stava usando un puntatore laser sui giocatori avversari. La scena ha fatto rapidamente il giro dei social media, attirando l’attenzione di molti. La donna, nota sui social come la “chica del laser”, è stata al centro dell’attenzione per il comportamento durante l’incontro.

L'incredibile intuizione di una cameraman in diretta TV durante Estudiantes-Velez Sarsfield, ha colto in flagrante la tifosa mentre usava un puntatore laser sui giocatori avversari. Web e social impazziti, identificandola in una famosa attrice. Ma la realtà, ancora più sconcertante è un altra: si tratta di Delfina Quiroga la figlia del Procuratore di La Plata, la città dell'Estudiantes e che ora rischia 2 anni di DASPO. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Leggi anche: ‘Frosinone culone’ compie 30 anni: la telecronaca tifosa che ha fatto… la storia

Spalletti non si trattiene dopo Juve-Benfica: “Ci avete fatto due palle così”. Con chi ce l’haDopo la vittoria della Juventus sul Benfica, Luciano Spalletti tira fuori il Bodo Glimt dopo due mesi: le critiche gli erano rimaste sullo stomaco.

Approfondimenti e contenuti su Chi è la 8220 chica del laser 8221 la...

Temi più discussi: Cronaca di un viaggio elettorale: nonostante tutto, vale la pena; ‘Il quieto vivere’ è la tragicommedia calabrese di cui non sapevate di aver bisogno; Guerra in Iran, prezzi dei voli in aumento: conviene prenotare ora?.

Carmen Maura non è più la ‘chica’ di Almodóvar: A 78 anni lavoro e faccio sport così non divento antipaticaEra meglio come si faceva una volta, che ci si vedeva tutti in una stanza (ride) un giorno ti racconterò, Victoria, come si faceva il cinema una volta. Incontrare Carmen Maura, anche solo ... repubblica.it

Bridgerton 4, chi è la nuova Lady Whistledown? Tutti i candidatiLa quarta stagione di Bridgerton si è conclusa con un mistero: chi è la nuova Lady Whistledown, dopo l'uscita di scena di Penelope? Ecco tutti i candidati. comingsoon.it

Grosso in conferenza: "Ci prepariamo con chi è a disposizione. Siamo pronti per la Juve" - facebook.com facebook

30 anni fa, ma chi se la dimentica quella serata #GoalOfTheDay x.com