Islamici | preghiera nel parco dopo l' addio al locale di via Cavalcanti
Da circa un mese, i fedeli associati al Milan Muslim Center si riuniscono nel parco dedicato ai Martiri della libertà iracheni. La scelta di questo luogo è stata fatta dopo aver lasciato un locale di via Cavalcanti, dove svolgevano le preghiere. Gli incontri avvengono regolarmente nel parco, che viene utilizzato come spazio di preghiera e ritrovo. Non sono stati segnalati altri spostamenti o variazioni nel luogo di ritrovo dei fedeli.
Da un mese i fedeli che fanno riferimento al Milan Muslim Center si ritrovano nel Parco dedicato ai Martiri della libertà iracheni vittime del terrorismo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
IL RICHIAMO ALLA PREGHIERA ISLAMICA IN EUROPA
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