Islamici | preghiera nel parco dopo l' addio al locale di via Cavalcanti

Notizia in breve

Da circa un mese, i fedeli associati al Milan Muslim Center si riuniscono nel parco dedicato ai Martiri della libertà iracheni. La scelta di questo luogo è stata fatta dopo aver lasciato un locale di via Cavalcanti, dove svolgevano le preghiere. Gli incontri avvengono regolarmente nel parco, che viene utilizzato come spazio di preghiera e ritrovo. Non sono stati segnalati altri spostamenti o variazioni nel luogo di ritrovo dei fedeli.