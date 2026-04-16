Centri culturali islamici Ferrero FdI | Sono luoghi di preghiera a tutti gli effetti necessari controlli puntuali

Un consigliere regionale di Fratelli d’Italia ha affermato che alcuni centri culturali islamici nella provincia di Ravenna sono ufficialmente riconosciuti come luoghi di cultura, ma di fatto svolgono attività riconducibili a luoghi di culto. Ferrero ha sottolineato la necessità di effettuare controlli più accurati su queste strutture, definendole come centri di preghiera a tutti gli effetti. La questione riguarda la distinzione tra le diverse funzioni di tali strutture e la loro regolamentazione.

Luoghi di culto fatti passare come semplici centri culturali. Secondo il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Alberto Ferrero, anche nel territorio della provincia di Ravenna, ci sarebbero centri formalmente qualificati come “culturali” ma che nei fatti svolgono attività riconducibili.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Hub urbani, Ferrero (Fdi) attacca: "Per il 2026 risorse insufficienti, i centri storici non possono più aspettare"Ferrero accusa: "Fondi regionali insufficienti, servono investimenti immediati e servizi per rilanciare il centro storico" "Per mesi abbiamo... Monfalcone, il Tar dà ragione al Comune: i centri islamici non sono servizi pubbliciIl Tar del Friuli Venezia Giulia ha messo un punto fermo sulla lunga disputa urbanistica che vede protagonista il Comune di Monfalcone e i centri... Aggiornamenti e contenuti dedicati Centri culturali islamici ricevono il 5 per Mille/ Aggirano i blocchi statali fingendosi OnlusAggirando le normative nazionali, i centri culturali islamici riescono ad accedere al 5 per Mille: l'allarme lanciato dell'eurodeputata leghista Ceccardi Sulle pagine del quotidiano La Verità è stato ... ilsussidiario.net Monfalcone: stop ai centri islamici illegali/ Il CdS ribalta il verdetto: Le regole vanno rispettateIl Consiglio di Stato conferma la legittimità delle ordinanze comunali di Monfalcone contro i centri islamici abusivi, riaccendendo il dibattito sul tema L’accesa disputa che, ormai da anni, vede ... ilsussidiario.net