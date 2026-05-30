Il locale di via Cavalcanti è in vendita, mentre i fedeli pregano nel parco, con tappeti stesi sull’erba all’ombra degli alberi. Alle 13 di venerdì, la temperatura supera i 30 gradi. I fedeli attendono un’alternativa per le funzioni religiose. La situazione ha portato alla scelta di svolgere le cerimonie all’aperto, in assenza di una sede disponibile. Non sono stati segnalati altri spostamenti o modifiche alle attività religiose.

di Marianna Vazzana Teli e tappeti srotolati sul prato all’ombra degli alberi. Alle 13 di venerdì, la temperatura supera i 30 gradi. Le persone arrivano alla spicciolata, qualcuno è già inginocchiato. A pochi metri, le biciclette appoggiate alle piante. "Ringraziamo Allah per questa vita, il Comune perché ci permette di pregare al parco e la Questura che non ha negato il nulla osta. Appena possibile ci sposteremo in un altro luogo". Davanti all’imam "occasionale", così si presenta, Abdur Rahmam, ci sono 50 uomini (pure un bimbo insieme al papà), per la preghiera del venerdì a cielo aperto in un angolo del Parco Martiri della libertà iracheni vittime del terrorismo, in zona Turro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - In vendita il locale di via Cavalcanti. I fedeli ora pregano nel parco: "Qui in attesa di un’alternativa"

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