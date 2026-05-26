Martina Franca festeggia gli 80 anni della Repubblica Italiana con una serie di eventi. La città organizza iniziative tra scuole, musica e memoria storica. L’Assessorato alle Attività Culturali ha messo in campo un programma che coinvolge diverse istituzioni e spazia tra attività educative e spettacoli pubblici. La commemorazione si svolge nel rispetto delle tradizioni e coinvolge la comunità locale. Nessun dettaglio su date specifiche o partecipanti è stato ancora comunicato.

Tarantini Time Quotidiano Martina Franca si prepara a celebrare l’ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana con un programma di iniziative istituzionali, culturali e musicali promosso dall’Assessorato alle Attività Culturali del Comune. Le celebrazioni accompagneranno la città dal 28 maggio al 2 giugno attraverso appuntamenti dedicati alla memoria storica, alla partecipazione civile e alla valorizzazione delle figure che contribuirono alla nascita della Repubblica e della Costituzione italiana. Il primo appuntamento è in programma giovedì 28 maggio alle 9.30 nella Sala Consiliare, dove le studentesse e gli studenti degli istituti secondari di primo grado della città saranno protagonisti di un incontro dedicato alle donne e agli uomini che contribuirono alla costruzione della Repubblica Italiana. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Martina Franca celebra gli 80 anni della Repubblica tra scuole, storia e musica

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