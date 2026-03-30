Sul Lago di Garda si diffonde la preoccupazione per la presenza crescente del pesce siluro, considerato una minaccia per le altre specie ittiche. Gli operatori locali hanno richiesto un confronto diretto con le autorità per gestire la situazione, che molti giudicano ormai difficile da controllare. La diffusione di questa specie sta modificando l’ecosistema del lago, creando una criticità che richiede interventi immediati.

Considerata una specie aliena predatrice, la presenza in espansione del pesce siluro rischierebbe seriamente di mettere in crisi l'ecosistema lacustre Un confronto diretto con il territorio per affrontare una criticità che, tra gli operatori del Lago di Garda, viene ormai considerata urgente. È quello che si è svolto oggi, lunedì 30 marzo, a Cisano di Bardolino, nel Veronese, dove l’assessore regionale all’agricoltura e alla pesca Dario Bond ha incontrato amministratori locali e pescatori per discutere della diffusione del pesce siluro, specie aliena predatrice che minaccia l’equilibrio dell’ecosistema. A promuovere l’incontro è stato,... 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - Sul Garda preoccupa la diffusione del pesce siluro: «Situazione ingestibile, rischiamo di non aver più altri pesci»

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Silurata invernale - Contenimento del siluro sul Lago di Garda

Contenuti utili per approfondire Sul Garda

Temi più discussi: Siluri nel lago vera emergenza. L'appello della Comunità del Garda, in campo una piano strategico: Come il granchio blu, serve azione coordinata Pat-Regioni; Preoccupa l’espansione del pesce siluro: ecosistema a rischio nel Garda; Appello della Comunità del Garda: Una strategia condivisa contro il pesce siluro; Sirmione, ambientalisti ed animalisti contro la Variante Pgt: Più tutela del Garda.

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