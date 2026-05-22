La lotteria delle addizionali Irpef | a parità di reddito c' è chi paga il doppio

Una persona con un reddito fino a 20.000 euro residente a Milano dovrà versare circa 263 euro di addizionale Irpef, mentre un’altra con lo stesso reddito, ma residente in una città del sud, pagherà più del doppio. La differenza si verifica anche a parità di reddito e riguarda esclusivamente il luogo di residenza. Questa variazione si riflette nelle cifre che i contribuenti devono versare, creando una disparità tra le diverse aree del paese.

Per una persona che abita a Milano, con reddito fino a 20mila euro, l'addizionale Irpef sarà di circa 263 euro, meno della metà di quanto paga un individuo con gli stessi ricavi, che però vive a Napoli. Un divario enorme e anomalo riscontrabile su tutto il territorio nazionale, che fotografa i. 🔗 Leggi su Today.it

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