Un piano da 40,5 milioni di euro è stato approvato per il rinnovamento dell’ospedale di Najaf in Iraq. La cifra riguarda lavori di ristrutturazione e miglioramento delle strutture sanitarie. L’obiettivo è aggiornare le strutture secondo gli standard internazionali, mantenendo la gestione sotto controllo locale. Il progetto coinvolge un coordinamento tra enti italiani e autorità irachene per integrare le pratiche sanitarie italiane nel sistema locale.

? Domande chiave Come influenzerà il modello italiano la sanità pubblica in Iraq?. Chi coordina l'integrazione tra standard internazionali e gestione locale?. Quali impatti avrà questo investimento sulla stabilità del sistema iracheno?. Come verranno gestiti i 1.500 accessi ambulatoriali giornalieri della struttura?.? In Breve La struttura conta 492 posti letto e gestisce 1.500 accessi ambulatoriali giornalieri.. Il team operativo impiega 160 professionisti tra cui 21 figure specialistiche chiave.. Kamel Ghribi ha incontrato il primo ministro Ali al-Zaidi a Baghdad.. L'ospedale dispone di 17 sale operatorie e 24 posti letto per il pronto soccorso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Iraq, San Donato rinnova il piano da 40,5 milioni per l’ospedale di Najaf

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