Gruppo San Donato | rinnovata gestione ospedale Al-Najaf Al-Ashraf Teaching in Iraq

Il Gruppo San Donato ha rafforzato la collaborazione con il sistema sanitario iracheno, in particolare a Baghdad, durante una serie di incontri istituzionali. In questa occasione, è stata annunciata la gestione rinnovata dell’ospedale Al-Najaf Al-Ashraf Teaching in Iraq. La notizia riguarda direttamente il coinvolgimento del Gruppo GKSD, rappresentato dal suo presidente.

Il Gruppo San Donato rafforza la collaborazione con il sistema sanitario iracheno. A Baghdad, a margine di una serie di incontri istituzionali, Kamel Ghribi, presidente del Gruppo GKSD e vicepresidente del Gruppo San Donato, ha incontrato il primo ministro dell’Iraq Ali al-Zaidi, confermando il consolidamento del rapporto tra le istituzioni sanitarie irachene e il modello di eccellenza sanitaria rappresentato dal Gruppo San Donato. Nel corso del summit è stato ufficialmente rinnovato l’accordo con il Ministero della Salute iracheno per la gestione dell’Al-Najaf Al-Ashraf Teaching Hospital, situato a Najaf, città dell’Iraq centrale di circa un milione e mezzo di abitanti e tra i luoghi più sacri dell’Islam sciita. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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