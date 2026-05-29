Gruppo San Donato sigla rinnovo gestione Al-Najaf Al-Ashraf Teaching Hospital in Iraq

Il Gruppo San Donato ha rinnovato la gestione dell'Al-Najaf Al-Ashraf Teaching Hospital in Iraq durante un vertice a Baghdad. L'accordo prevede il prolungamento dell'incarico per la gestione dell'ospedale, senza specificare la durata. La firma del rinnovo è avvenuta in presenza di rappresentanti delle autorità locali. La struttura continuerà a essere gestita dal gruppo sanitario italiano, che ha già operato nel paese per diversi anni.

(Adnkronos) – Nel corso di un summit a Baghdad il Gruppo San Donato (Gsd) ha ufficialmente rinnovato l'accordo, che vale 40,5 milioni di dollari all'anno, con il ministero della Salute iracheno per la gestione del Al-Najaf Al-Ashraf Teaching Hospital, struttura sanitaria di base a Najaf, città dell'Iraq centrale di circa 1 milione e mezzo di. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. Tumori, una proteina alterata li fa crescere, bersaglio per nuove cure. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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