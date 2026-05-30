Il Liverpool ha deciso di esonerare l'allenatore olandese dopo una stagione deludente. La proprietà ha scelto di cambiare guida tecnica, puntando sul primo nome per la successione. Slot è stato indicato come possibile nuovo allenatore, mentre Iraola è il candidato principale. La squadra ha concluso il campionato con risultati sotto le aspettative, portando alla decisione di lasciare l’attuale tecnico. La società cerca ora un nuovo allenatore per il prossimo campionato.

Reds hanno disputato una stagione ben al di sotto delle aspettative. La proprietà ha preso una decisione drastica, esonerando l'olandese. Stando alle prime sirene inglesi al suo posto potrebbe arrivare proprio Iraola Andoni Iraola è in pole per la panchina Liverpool, Slot è appena stato esonerato dai Reds. Ilbasco era la prima scelta del Milan per ricostruiredopo il mancato piazzamentoChampions, il tecnico non aveva ancora annunciato il suo passaggio dal Bournemouth al Crystal Palace, che sembrava averla spuntata per avere Andoni in panchina. Così come la firma col Bayer Leverkusen, che nelle ultime ore pareva aver operato il sorpasso ai danni dei londinesi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iraola è il primo nome per il Liverpool: Slot lascerà i Reds

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