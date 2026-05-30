Iraola è il primo nome per il Liverpool | Slot lascerà i Reds

Da ildifforme.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Liverpool ha deciso di esonerare l'allenatore olandese dopo una stagione deludente. La proprietà ha scelto di cambiare guida tecnica, puntando sul primo nome per la successione. Slot è stato indicato come possibile nuovo allenatore, mentre Iraola è il candidato principale. La squadra ha concluso il campionato con risultati sotto le aspettative, portando alla decisione di lasciare l’attuale tecnico. La società cerca ora un nuovo allenatore per il prossimo campionato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Reds hanno disputato una stagione ben al di sotto delle aspettative. La proprietà ha preso una decisione drastica, esonerando l'olandese. Stando alle prime sirene inglesi al suo posto potrebbe arrivare proprio Iraola Andoni Iraola è in pole per la panchina Liverpool, Slot è appena stato esonerato dai Reds. Ilbasco era la prima scelta del Milan per ricostruiredopo il mancato piazzamentoChampions, il tecnico non aveva ancora annunciato il suo passaggio dal Bournemouth al Crystal Palace, che sembrava averla spuntata per avere Andoni in panchina. Così come la firma col Bayer Leverkusen, che nelle ultime ore pareva aver operato il sorpasso ai danni dei londinesi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

iraola 232 il primo nome per il liverpool slot lascer224 i reds
© Ildifforme.it - Iraola è il primo nome per il Liverpool: Slot lascerà i Reds
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Liverpool-Slot, ufficiale il divorzio! In pole per i Reds c'è Iraola, il mago basco che voleva MilanÈ stato ufficializzato il divorzio tra il Liverpool e l'allenatore che aveva preso il posto di Klopp, dopo una stagione senza titoli.

Leggi anche: Il Liverpool licenzia Arne Slot (ecco dove va Iraola)

Temi più discussi: La scaramanzia dei cerotti, i talenti lanciati e l'Italia nel destino: ecco chi è Iraola; Ibrahimovic vuole Xavi per il Milan: è il primo in lista per il dopo Allegri, c'è anche Iraola; Iraola nuovo allenatore del Milan? Dalla Premier a Milano, modulo collaudato e storico sesto posto; Milan, Iraola il prescelto da un mese ma filtra pessimismo. Come ds rispunta Rangnick.

iraola è il primoIl Liverpool esonera Slot, Iraola in pole per sostituirlo dopo il no al MilanArne Slot lascia il Liverpool con effetto immediato. Così recita il comunicato rilasciato dal club nel primo pomeriggio di sabato: ufficialmente un accordo consensuale per l'addio, anche se in Inghi ... msn.com

iraola è il primoIl Milan contatta Iraola, è il primo nome per la panchinaAndoni Iraola è il primo nome per la panchina del Milan dopo l’esonero ufficiale di Massimiliano Allegri che ha salutato la squadra rossonera dopo il ko contro il Cagliari che è costato la qualificazi ... milanlive.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web