I sei miliardi di dollari di fondi iraniani congelati in Qatar sono al centro dei negoziati tra Iran e Stati Uniti. La questione rappresenta uno dei principali ostacoli alla ripresa degli accordi tra le due parti. I fondi sono stati bloccati e la loro restituzione o utilizzo è oggetto di discussione nelle trattative in corso. Le dichiarazioni ufficiali non indicano ancora una soluzione definitiva per questa questione.

I 6 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati in Qatar stanno emergendo come uno dei principali ostacoli nei delicati negoziati tra Teheran e Washington. Secondo quanto riportato dal New York Post, la questione sarebbe diventata uno dei punti più controversi delle trattative che puntano a definire una cornice di accordo tra le due parti dopo mesi di tensioni e scontri indiretti in Medio Oriente. Al centro del confronto c’è il destino di queste risorse finanziarie, bloccate ormai da quasi tre anni e considerate da Teheran una priorità assoluta. Gli Stati Uniti, invece, vorrebbero subordinare l’accesso ai fondi al rispetto di una serie di condizioni legate alla sicurezza regionale e alla libertà di navigazione nel Golfo Persico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Iran-Usa, spunta il nodo dei 6 miliardi congelati: ecco perché l’accordo rischia di saltare

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Iran-Usa, a Ginevra i colloqui per scongiurare lattacco americano

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