Tensione in Medio Oriente, con le crisi che coinvolgono il controllo dello stretto di Hormuz e le discussioni sul nucleare iraniano. Le autorità statunitensi chiedono garanzie sulla riduzione delle scorte di uranio arricchito, mentre l'Iran insiste sulla necessità di sbloccare i fondi congelati all'estero. Da settimane, incontri tra le parti si susseguono senza arrivare a un accordo definitivo, alimentando incertezza sulla stabilità della regione.

Stretto di Hormuz, scorte di uranio arricchito e sblocco dei fondi iraniani all'estero: sono questi i principali punti di attrito che hanno impedito un accordo tra Stati Uniti e Iran nei colloqui conclusi senza intesa poco prima dell'alba di domenica, secondo quanto riporta il New York Times citando fonti iraniane. Al termine di oltre 20 ore di negoziati nella capitale pakistana, Washington ha dichiarato di aver presentato la propria "offerta finale", senza ottenere il via libera di Teheran. Il vicepresidente JD Vance ha parlato di "linee rosse" non superabili, senza però specificarne i contenuti. Secondo due funzionari iraniani...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tensione su Hormuz, uranio arricchito e miliardi congelati: cosa blocca l'intesa Usa-Iran

I nodi irrisolti nella trattativa con l’Iran: l’uranio arricchito, Hormuz e i fondi congelatiStretto di Hormuz, scorte di uranio arricchito e sblocco dei fondi iraniani all’estero.

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