Iran-USA il nodo dei 6 miliardi in Qatar blocca l’accordo di pace

? Punti chiave Come possono i fondi in Qatar sbloccare lo Stretto di Hormuz?. Perché gli aiuti umanitari sono diventati una leva per Washington?. Cosa accadrà se il Pentagono decidesse di usare la forza militare?. Quali condizioni deve rispettare Teheran per ricevere i sei miliardi?.? In Breve Fondi originati dallo scambio di 5 cittadini americani e 5 iraniani nel 2023.. Risorse trasferite dalla Corea del Sud al Qatar dopo decisione di Biden.. Erogazione graduale tramite aiuti medici e alimentari legata allo sminamento dello Stretto di Hormuz.. Pete Hegseth conferma il blocco navale operativo contro l'Iran da Singapore.. Sei miliardi di dollari bloccati in Qatar frenano l’accordo tra Washington e Teheran. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Iran Targets US Bases Across West Asia; UAE including Dubai, Qatar on Alert | Firstpost Live | N18G

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