iran trump decide di non decidere per ora

Notizia in breve

L’Iran ha annunciato che consentirà il transito nello stretto di Hormuz, eliminerà l’uranio arricchito e disinnesterà lemine rimaste nello stretto. Inoltre, si impegna a non sviluppare armi nucleari. La decisione arriva dopo un periodo di tensioni con gli Stati Uniti e l’Aiea, che avevano richiesto passi concreti sulla questione nucleare e la sicurezza dello stretto. Nessuna decisione immediata da parte degli Stati Uniti, che per ora hanno scelto di non intervenire.