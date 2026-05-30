Iran Trump decide di non decidere per ora

Da it.insideover.com 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Iran ha annunciato che consentirà il transito nello stretto di Hormuz, eliminerà l’uranio arricchito e disinnesterà lemine rimaste nello stretto. Inoltre, si impegna a non sviluppare armi nucleari. La decisione arriva dopo un periodo di tensioni con gli Stati Uniti e l’Aiea, che avevano richiesto passi concreti sulla questione nucleare e la sicurezza dello stretto. Nessuna decisione immediata da parte degli Stati Uniti, che per ora hanno scelto di non intervenire.

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L’Iran libererà il transito di Hormuz, eliminerà l’uranio arricchito in suo possesso insieme a Stati Uniti e Aiea, disinnescherà le mine rimanenti nello Stretto e si impegnerà a non costruire mai l’atomica. Gli Stati Uniti revocheranno il blocco navale. Così il post di Trump di ieri nel quale, tra le altre cose, comunicava che i soldati americani sarebbero tornati a casa e li invitava a salutare “le vostre mogli, i vostri mariti, i vostri genitori e le vostre famiglie da parte mia”. Insomma, un messaggio pacificante, che terminava così: “Mi riunirò ora nella Situation Room per prendere una decisione definitiva”. Ma poi non ha preso nessuna decisione. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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