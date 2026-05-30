Iran Trump decide di non decidere per ora
L’Iran ha annunciato che consentirà il transito nello stretto di Hormuz, eliminerà l’uranio arricchito e disinnesterà lemine rimaste nello stretto. Inoltre, si impegna a non sviluppare armi nucleari. La decisione arriva dopo un periodo di tensioni con gli Stati Uniti e l’Aiea, che avevano richiesto passi concreti sulla questione nucleare e la sicurezza dello stretto. Nessuna decisione immediata da parte degli Stati Uniti, che per ora hanno scelto di non intervenire.
L’Iran libererà il transito di Hormuz, eliminerà l’uranio arricchito in suo possesso insieme a Stati Uniti e Aiea, disinnescherà le mine rimanenti nello Stretto e si impegnerà a non costruire mai l’atomica. Gli Stati Uniti revocheranno il blocco navale. Così il post di Trump di ieri nel quale, tra le altre cose, comunicava che i soldati americani sarebbero tornati a casa e li invitava a salutare “le vostre mogli, i vostri mariti, i vostri genitori e le vostre famiglie da parte mia”. Insomma, un messaggio pacificante, che terminava così: “Mi riunirò ora nella Situation Room per prendere una decisione definitiva”. Ma poi non ha preso nessuna decisione. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Why Trump Is Sending So Much Firepower Toward Iran
Notizie e thread social correlati
Iran, Trump accelera: "Pochi giorni per decidere". E Israele intercetta la FlotillaIl presidente degli Stati Uniti ha annunciato di essere disposto ad aspettare ancora alcuni giorni prima di decidere le prossime mosse nei confronti...
Trump nella Situation room per decidere, ma l’Iran frena: “Nessun accordo definitivo”Donald Trump si trova nella Situation Room per valutare una possibile firma di un accordo, mentre le autorità iraniane dichiarano che non è stato...
Temi più discussi: Trump riunisce la Situation Room ma non decide sull'Iran; Iran: tornano a soffiare i venti di guerra, Trump sotto schiaffo medita l’attacco; Iran: Trump decide sull’accordo e sospende il blocco navale a Hormuz; Trump decide sull'Iran: Possibili altri due mesi di tregua. Teheran offre un accordo in due fasi.
Trump riunisce la Situation Room, ma non decide sull'Iran x.com
Axios: Iran e Usa hanno raggiunto accordo, manca il via libera di Trump facebook
E se Donald Trump fosse stato presidente durante la Seconda Guerra Mondiale? reddit
Trump non decide sull'Iran dopo due ore di vertice alla Casa BiancaIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump non ha preso alcuna decisione definitiva sull'accordo con l'Iran, nonostante una riunione durata circa due ore nella Situation Room. L'incontro, svoltosi ... it.blastingnews.com
Trump nella Situation room per decidere, ma l’Iran frena: Nessun accordo definitivoTrump nella Situation room per una decisione definitiva sull'Iran, ma Teheran frena sostenendo che l'accordo non è chiuso. lanotiziagiornale.it