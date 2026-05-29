Donald Trump si trova nella Situation Room per valutare una possibile firma di un accordo, mentre le autorità iraniane dichiarano che non è stato ancora raggiunto un accordo definitivo con gli Stati Uniti. L’atmosfera è di attesa, con il presidente che si prepara a decidere sul da farsi. L’Iran ha precisato che le trattative sono ancora in corso e non ci sono intese formali al momento.

Trump nella Situation room per una decisione "definitiva" sull'Iran, ma Teheran frena sostenendo che l'accordo non è chiuso. La “decisione definitiva” è vicina. L’Iran frena sostenendo che non è stato ancora raggiunto un accordo con gli Usa, ma intanto Donald Trump si è chiuso nella Situation Room per capire se è arrivato il momento di firmare l’intesa. Non c’è un accordo definitivo, dice Teheran sostenendo che i negoziatori si stanno scambiando messaggi per chiudere tutti i punti in sospeso. Ma i segnali sembrano incoraggianti. Il presidente degli Stati Uniti pone nuovamente le sue condizioni, ricordando che “l’Iran deve impegnarsi a non dotarsi mai di armi o bombe nucleari” e che “lo Stretto di Hormuz deve essere immediatamente riaperto, senza pedaggi”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Trump nella Situation room per decidere, ma l’Iran frena: “Nessun accordo definitivo”

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Trump verso il no alla nuova proposta di Teheran. Il prezzo del petrolio torna a salire

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