Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato di essere disposto ad aspettare ancora alcuni giorni prima di decidere le prossime mosse nei confronti dell’Iran, affermando di concedere un massimo di due o tre giorni di tempo. Se entro questo periodo non si dovessero raggiungere accordi, si prevede un ritorno alle tensioni e alle azioni militari. Nel frattempo, le forze israeliane hanno intercettato una flottiglia di imbarcazioni, senza ulteriori dettagli sulle circostanze o sulle motivazioni di questo intervento.

Il presidente Usa, Donald Trump, è disposto a concedere altri "due-tre giorni in più" all'Iran. Dopodiché, in assenza di accordo, sarà nuovamente guerra. Il conflitto si sarebbe dovuto riaccendere oggi, ma le pressioni degli alleati nel Golfo e la possibilità di un negoziato avevano frenato Washington. Al momento, conferma il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar Majed al-Ansari, la comunicazione tra i leader regionali e le parti coinvolte nella guerra è "in corso" ma serve "più tempo" per raggiungere una intesa. Al riguardo, il tycoon ha detto che "sarebbe molto felice di raggiungere un accordo senza bombardare a tappeto". Dal... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran, Trump accelera: "Pochi giorni per decidere". E Israele intercetta la Flotilla

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Iran, Trump annuncia stop di 5 giorni agli attacchi

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