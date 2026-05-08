Nel Golfo Persico si sono registrati nuovi scontri tra forze statunitensi e iraniane, con lanci di missili e droni contro navi americane. La tensione tra i due paesi si è accentuata nello Stretto di Hormuz, una zona strategica per il traffico marittimo internazionale. Questa escalation ha riacceso i timori di un allargamento del conflitto nella regione, già caratterizzata da tensioni persistenti tra le parti coinvolte.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Missili e droni contro le navi americane. Una nuova escalation militare tra Stati Uniti e Iran avrebbe rimesso in discussione il fragile cessate il fuoco nella regione del Golfo Persico. Secondo le prime ricostruzioni, tre cacciatorpediniere americani in transito nello Stretto di Hormuz sarebbero stati attaccati con missili e droni, lanciati sia da unità navali iraniane sia da postazioni a terra. Le navi statunitensi erano dirette verso il Golfo dell’Oman quando si sarebbe verificato il confronto armato con due imbarcazioni iraniane nelle acque strategiche dello stretto. La risposta militare degli Stati Uniti. Dopo...🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Scontro nel Golfo Persico, tensione tra Usa e Iran nello Stretto di Hormuz

Chinese Tanker Entered Hormuz, the US Navy Responded With a Brutality

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