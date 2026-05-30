Dopo il vertice tra Stati Uniti e Iran, si registra un blocco nelle trattative. Il governo statunitense richiede lo sblocco di fondi iraniani, mentre l'assenza di progressi ha causato uno stallo. La questione dello sblocco dei fondi potrebbe influenzare i prezzi del petrolio. Nel frattempo, il Pakistan è diventato il principale intermediario tra le due parti, senza che siano stati annunciati accordi concreti.

? Domande chiave Come influirà lo sblocco dei fondi iraniani sui prezzi del petrolio?. Perché il Pakistan è diventato l'unico mediatore tra Trump e Teheran?. Quali sono le condizioni tecniche per eliminare l'uranio arricchito iraniano?. Chi gestirà i 300 miliardi di dollari previsti per la ricostruzione?.? In Breve Pakistan e Qatar mediano per una proroga della tregua di 60 giorni.. Il piano prevede fondi per la ricostruzione fino a 300 miliardi di dollari.. Ebrahim Rezaei contesta il controllo statunitense sullo stretto di Hormuz.. Il prezzo del petrolio scende intorno ai 90 dollari per la distensione.. Donald Trump ha concluso oltre due ore di consultazioni nella Situation Room senza prendere una decisione definitiva sull’accettazione del memorandum d’intesa con l’Iran, mantenendo aperte le trattative sulla Dichiarazione di Islamabad. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Iran, stallo dopo il vertice: Trump esige lo sblocco dello stretto

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REPORTS: Trump prepares for NEW STRIKES on IRAN

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