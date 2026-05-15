Trump e Xi a Pechino | stallo su dazi chip e crisi dello stretto

Da ameve.eu 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime settimane, i leader di Stati Uniti e Cina si sono incontrati a Pechino per discutere di questioni economiche e diplomatiche. I negoziati sono rimasti bloccati su temi come i dazi, la produzione di chip e la gestione della crisi nello Stretto di Hormuz. Un punto di discussione riguarda anche il controllo cinese sulle risorse di terre rare e il suo impatto sui prezzi dei prodotti tecnologici. La situazione evidenzia le tensioni ancora presenti tra le due potenze.

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? Punti chiave Come influirà il controllo cinese sulle terre rare sui prezzi tecnologici?. Perché la crisi dello Stretto di Hormuz minaccia il consenso di Trump?. Quale impatto avrà la nuova guida della Fed sull'inflazione statunitense?. Quanto rischiano le aziende di intelligenza artificiale il blocco dei semiconduttori?.? In Breve Inflazione USA al 3,8% ad aprile causa crisi petrolifera nello stretto di Hormuz.. Gradimento Trump scende al 36% con calo sostenitori repubblicani dal 53% al 45%.. Spese infrastrutture AI vicine ai 1000 miliardi di dollari con flussi OpenAI negativi.. Senato conferma Kevin Warsh alla guida Fed per possibili tagli ai tassi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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