Trump e Xi a Pechino | stallo su dazi chip e crisi dello stretto

Nelle ultime settimane, i leader di Stati Uniti e Cina si sono incontrati a Pechino per discutere di questioni economiche e diplomatiche. I negoziati sono rimasti bloccati su temi come i dazi, la produzione di chip e la gestione della crisi nello Stretto di Hormuz. Un punto di discussione riguarda anche il controllo cinese sulle risorse di terre rare e il suo impatto sui prezzi dei prodotti tecnologici. La situazione evidenzia le tensioni ancora presenti tra le due potenze.

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