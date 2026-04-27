Iran-Usa | nuova proposta per sbloccare lo stallo e riaprire lo Stretto di Hormuz

Una nuova proposta per riattivare i negoziati tra Iran e Stati Uniti è stata presentata attraverso una mediazione pakistana, con l’obiettivo di superare lo stallo tra le parti. La questione riguarda anche la possibilità di riaprire lo Stretto di Hormuz, un passaggio strategico per il traffico marittimo internazionale. Finora, non sono stati diffusi dettagli specifici sulla proposta né sui tempi di eventuale risposta.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il piano presentato tramite mediazione pakistana. L’Iran ha avanzato agli Stati Uniti una nuova proposta diplomatica, trasmessa attraverso mediatori pakistani, con l’obiettivo di raggiungere un’intesa sulla riapertura dello Stretto di Hormuz e contribuire alla fine del conflitto in Medio Oriente. Nucleare rinviato, priorità alla de-escalation. Secondo quanto emerso, il piano prevede di posticipare a data da destinarsi i negoziati sul nucleare, concentrando gli sforzi su misure immediate di de-escalation e sulla ripresa della navigazione nello strategico corridoio marittimo. Tentativo di superare l’impasse....🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Iran-Usa: nuova proposta per sbloccare lo stallo e riaprire lo Stretto di Hormuz Notizie correlate Iran, il Nyt: “I Volenterosi per Hormuz hanno bocciato la proposta italiana”. Ecco le altre opzioni per riaprire lo strettoIstituire un “corridoio umanitario” per consentire il passaggio sicuro di fertilizzanti e beni essenziali destinati ai paesi poveri. Iran, Meloni: "Fondamentale riaprire lo stretto di Hormuz"“La situazione internazionale è una situazione sulla quale bisogna continuare a lavorare per mandare avanti i negoziati di pace. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Medio Oriente: L'Iran agli Usa: una proposta per riaprire Hormuz, ma rinvio sul nucleare - LIVEBLOG; Trump: Tregua con Iran non ha scadenza. Ma il 1° maggio cambia tutto: ecco perché; Trump estende la tregua fino a una proposta unitaria dell'Iran; Medio Oriente, Trump: 'Dall'Iran un nuovo documento dopo lo stop al viaggio in Pakistan degli inviati Usa'. Medio Oriente: L'Iran agli Usa: una proposta per riaprire Hormuz, ma rinvio sul nucleare - LIVEBLOGLa nuova iniziativa mira a sbloccare la situazione di stallo nei negoziati tra i due Paesi, 'ma i negoziati sul nucleare devono essere rinviati a data da destinarsi'. Araghchi a San Pietroburgo per l' ... ansa.it Iran agli Usa: negoziati sul nucleare dopo apertura Hormuz e revoca del bloccoL'Iran ha presentato agli Stati Uniti una nuova proposta per la riapertura dello Stretto di Hormuz e per l'avvio di colloqui sul programma nucleare di Teheran in una fase successiva ... ilgiornale.it La speranza che la proposta avanzata dall’Iran agli Usa di una tregua stabile apra lo Stretto di Hormuz tiene sollevato il sentiment nonostante i prezzi del petrolio in salita. Futures positivi - facebook.com facebook Usa-Iran, stallo nei colloqui all’apertura dei mercati. Araghchi va da Putin, per Trump: “Teheran deve solo chiamare”. @rantoniucci x.com