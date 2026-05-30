Dopo due ore nella Situation Room, Donald Trump non ha deciso sul futuro dell’accordo con l’Iran. La riunione si è concentrata sui vari aspetti della questione, ma nessuna azione concreta è stata annunciata. Le discussioni sono state intense, ma alla fine non sono state adottate nuove linee di intervento. La situazione rimane in sospeso, senza indicazioni ufficiali su eventuali sviluppi futuri.

La riunione nella Situation Room è durata circa due ore, ma Donald Trump non ha preso alcuna decisione sull’accordo con l’Iran. È quanto ha riportato ieri il New York Times, citando un alto funzionario dell’amministrazione, secondo cui Washington ritiene di essere vicina a un accordo, ma ci sono ancora «alcune questioni da discutere, tra cui lo sblocco dei fondi iraniani». Eppure poco prima del vertice il presidente americano aveva annunciato sul suo social Truth di essere pronto a «prendere una decisione definitiva». «L’Iran deve accettare che non avrà mai un’arma nucleare o una bomba. Lo stretto di Hormuz deve essere immediatamente aperto, senza pedaggi, per il traffico marittimo senza restrizioni, in entrambe le direzioni», aveva puntualizzato Trump. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Iran, lo stallo dopo la riunione nella Situation Room: i dubbi di Trump

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