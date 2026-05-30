Iran lo stallo dopo la riunione nella Situation Room | i dubbi di Trump

Da liberoquotidiano.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo due ore nella Situation Room, Donald Trump non ha deciso sul futuro dell’accordo con l’Iran. La riunione si è concentrata sui vari aspetti della questione, ma nessuna azione concreta è stata annunciata. Le discussioni sono state intense, ma alla fine non sono state adottate nuove linee di intervento. La situazione rimane in sospeso, senza indicazioni ufficiali su eventuali sviluppi futuri.

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La riunione nella Situation Room è durata circa due ore, ma Donald Trump non ha preso alcuna decisione sull’accordo con l’Iran. È quanto ha riportato ieri il New York Times, citando un alto funzionario dell’amministrazione, secondo cui Washington ritiene di essere vicina a un accordo, ma ci sono ancora «alcune questioni da discutere, tra cui lo sblocco dei fondi iraniani». Eppure poco prima del vertice il presidente americano aveva annunciato sul suo social Truth di essere pronto a «prendere una decisione definitiva».  «L’Iran deve accettare che non avrà mai un’arma nucleare o una bomba. Lo stretto di Hormuz deve essere immediatamente aperto, senza pedaggi, per il traffico marittimo senza restrizioni, in entrambe le direzioni», aveva puntualizzato Trump. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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