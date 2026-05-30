Le autorità iraniane hanno accusato alcuni gruppi di aver diffuso false informazioni durante le trattative sul nucleare. I pasdaran, le forze militari del paese, hanno rafforzato il controllo nei negoziati, opponendosi alle richieste internazionali. Le comunicazioni ufficiali indicano che ci sono state campagne di disinformazione mirate a influenzare l’opinione pubblica e le decisioni politiche. Le negoziazioni continuano, ma le tensioni tra le parti si mantengono alte, con accuse di manipolazioni e tentativi di sabotaggio.

Le guerre di oggi sono, ancor più di quanto non lo fossero in passato, guerre degli inganni reciproci. Avendo a disposizione internet, che è una specie di trasmissione sempre aperta, è un gioco a cui sembra nessuno riesca a sottrarsi quello di far fluire continuamente affermazioni e smentite, mezze verità e mezze bugie, tutto per testare le reazioni dell’opinione pubblica internazionale. Ovviamente le reazioni dei centri decisionali e di comando sono fuori di quei circuiti e rimangono scarsamente conoscibili per il pubblico generale. Ieri se ne sono avuti due esempi quasi da manuale. Il primo è il caso del drone russo caduto su una città di confine della Romania, paese membro della Nato. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Iran, il grande gioco della disinformazione e le resistenze dei pasdaran nei negoziati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

An Iraq War Veteran on Why Europe and America Are Falling Apart

Notizie e thread social correlati

Iran, "Trump concede altri 7 giorni". Il gioco sporco dei PasdaranGli Stati Uniti hanno concesso altri sette giorni di tempo per i negoziati con l’Iran.

Il gioco d’azzardo dei pasdaran e il ritorno dei moderati. A che punto siamo in IranLe tensioni tra Teheran e Washington continuano a muoversi su un filo sottile, segnate da mosse e contramosse che rendono difficile prevedere gli...

Temi più discussi: Iran, il grande gioco della disinformazione e le resistenze dei pasdaran nei negoziati; Il Grande Gioco - La morte di Cuba - 26/05/2026; Iran, Ucraina e la grande illusione occidentale; Iran-Usa, Trump frena nel 'gioco dell'oca' per l'accordo: c'è un ostacolo.

Iran e il Trappola della Guerra Eterna: Nel Tentativo di Evitare un Pantano, l'America Ha Trovato un Vicolo Cieco reddit

Iran, il grande ritorno di Ahmadinejad tra guerre, sanzioni e giochi di potereDopo Ahmadinejad è diventato presidente Hassan Rouhani, dal 3 agosto 2013 al 3 agosto 2021, che ha il merito di essere arrivato a un faticoso accordo con gli Usa e l’Europa permettendo così la fine ... blitzquotidiano.it

Il gioco d’azzardo dei pasdaran e il ritorno dei moderati. A che punto siamo in IranGioco delle parti in corso, ma precario, fra Teheran e Washington. Il regime degli ayatollah inscena l’ennesimo gioco delle tre carte e Trump, suo malgrado, si immedesima nella definizione di Taco, af ... formiche.net