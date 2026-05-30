Iran il grande gioco della disinformazione e le resistenze dei pasdaran nei negoziati

Da ilmessaggero.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le autorità iraniane hanno accusato alcuni gruppi di aver diffuso false informazioni durante le trattative sul nucleare. I pasdaran, le forze militari del paese, hanno rafforzato il controllo nei negoziati, opponendosi alle richieste internazionali. Le comunicazioni ufficiali indicano che ci sono state campagne di disinformazione mirate a influenzare l’opinione pubblica e le decisioni politiche. Le negoziazioni continuano, ma le tensioni tra le parti si mantengono alte, con accuse di manipolazioni e tentativi di sabotaggio.

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Le guerre di oggi sono, ancor più di quanto non lo fossero in passato, guerre degli inganni reciproci. Avendo a disposizione internet, che è una specie di trasmissione sempre aperta, è un gioco a cui sembra nessuno riesca a sottrarsi quello di far fluire continuamente affermazioni e smentite, mezze verità e mezze bugie, tutto per testare le reazioni dell’opinione pubblica internazionale. Ovviamente le reazioni dei centri decisionali e di comando sono fuori di quei circuiti e rimangono scarsamente conoscibili per il pubblico generale. Ieri se ne sono avuti due esempi quasi da manuale. Il primo è il caso del drone russo caduto su una città di confine della Romania, paese membro della Nato. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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