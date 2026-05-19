Le tensioni tra Teheran e Washington continuano a muoversi su un filo sottile, segnate da mosse e contramosse che rendono difficile prevedere gli sviluppi. I pasdaran sono coinvolti in attività di gioco d’azzardo, mentre i moderati cercano di ritornare in scena. Il regime degli ayatollah sembra mettere in atto strategie che cambiano con frequenza, mentre l’ex presidente degli Stati Uniti si trova spesso a fare marcia indietro rispetto alle proprie dichiarazioni, secondo alcuni commentatori statunitensi. La situazione rimane complessa e dai contorni sfuggenti.

Gioco delle parti in corso, ma precario, fra Teheran e Washington. Il regime degli ayatollah inscena l’ennesimo gioco delle tre carte e Trump, suo malgrado, si immedesima nella definizione di Taco, affibbiatagli dalla stampa Usa: tycoon always chickens out, fa sempre marcia indietro. L’Iran ottiene l’intervento diplomatico di Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti per andare oltre, dietro le quinte, l’ultima proposta negoziale in 14 punti predisposta dai pasdaran e Trump sospende il conto alla rovescia della ripresa dei bombardamenti. Teheran ha modificato in particolare, ma non si conosce ancora in che misura, l’iniziale rifiuto allo smantellamento del programma nucleare del quale accettava solo un congelamento a lungo termine. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Il gioco d’azzardo dei pasdaran e il ritorno dei moderati. A che punto siamo in Iran

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