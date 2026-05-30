Il negoziato tra Stati Uniti e Iran è ancora fermo, anche dopo una riunione tenutasi ieri nella Situation Room della Casa Bianca. La discussione ha riguardato l’estensione del cessate il fuoco, ma non ci sono stati annunci di progressi o accordi. La situazione rimane incerta e le parti continuano a mantenere posizioni distanti, senza segnali di una rapida risoluzione.

Il negoziato fra Stati Uniti e Iran è ancora in stallo, nonostante la riunione tenutasi ieri nella Situation Room della Casa Bianca per discutere sull'estensione del cessate il fuoco. Funzionari Usa hanno chiarito che Trump accetterà solo accordi vantaggiosi entro le "sue linee rosse". Concetto rimarcato anche dal capo del Pentagono, Pete Hegseth, che da Singapore ha ricordato minacciosamente che Usa dispongano di armi "più che sufficienti" e che questo li renda "più che capaci" di riprendere la guerra con l'Iran. Fra le condizioni irrinunciabili c'è ovviamente la questione sul programma nucleare, a cui Teheran non sembra però voler rinunciare, e la riapertura dello Stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran, diplomazia in bilico. Missili incrociati fra le trattative

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Iran's Hypersonic Missile - IRGC Fires Next-Gen Fattah-2 Missiles

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