Medio Oriente in bilico fra guerra e diplomazia Hormuz e Kharg nel mirino

Nell'area del Medio Oriente, le tensioni tra le forze militari e diplomatiche sono ancora alte, con scontri e operazioni militari che coinvolgono diverse nazioni. Nel frattempo, gli Stati Uniti intensificano le pressioni sull’Iran, mantenendo alta l’attenzione su due punti strategici come lo stretto di Hormuz e l’isola di Kharg. La situazione rimane complessa e in evoluzione.

Mentre in Medio Oriente infuria ancora la guerra, il presidente Usa Donald Trump continua il pressing sull'Iran. Altalenanti le sue dichiarazioni, che oscillano fra "non so se riusciremo a trovare un accordo" e "stanno implorando di fare un accordo, non io". In ogni caso, il Tycoon alza sempre più il tiro minacciando gli Ayatollah, salvo poi definirli "grandi negoziatori" per via della loro concessione a far passare 10 navi cariche di petrolio attraverso Hormuz. Parole che arrivano mentre il segretario generale del Consiglio di cooperazione del Golfo accusa Teheran di aver imposto dei pedaggi alle navi per attraversare in sicurezza lo Stretto: secondo i media locali, il parlamento iraniano sta predisponendo un disegno di legge per formalizzare tali tariffe. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Medio Oriente, in bilico fra guerra e diplomazia. Hormuz e Kharg nel mirino Articoli correlati Guerra Medio Oriente, gli impianti energetici nel mirino. Trump: “Distruggeremo South Pars se l’Iran attaccherà ancora il Qatar”Roma, 19 marzo 2026 - Il Medio Oriente scivola verso un conflitto su vasta scala dopo una serie di attacchi incrociati che hanno preso di mira le... Guerra in Medio Oriente, tre navi colpite vicino allo stretto di HormuzL’11 marzo almeno tre navi sono state colpite vicino allo stretto di Hormuz, che ha un ruolo strategico cruciale nel conflitto in corso in Medio... Tutto quello che riguarda Medio Oriente Discussioni sull' argomento Medio Oriente, tutte le spine di Trump; Non solo missili e petrolio, tecnologia nuovo fronte della guerra in Iran: l'analisi; Crisi in Medio Oriente: perché il mercato delle materie plastiche è a rischio; Gli americani indecisi sulla guerra in Medio Oriente. Export, un miliardo in bilico. L’allarme di Confartigianato: Siamo sul podio del rischioTerza provincia in Italia per affari con il Medio Oriente dopo Milano e Firenze. Parrini: L’oro da solo vale il 63%. Otto aziende su 10 chiedono la cassa integrazione. msn.com La tensione nel Medio Oriente raggiunge livelli critici. Secondo quanto riportato dal sito statunitense Axios, il Pentagono starebbe elaborando diverse opzioni per un possibile intervento di terra in Iran, pronto a scattare qualora il Presidente Trump desse l'ordin facebook La guerra in Medio Oriente accelera la crisi climatica: in due settimane emesse 5 milioni di tonnellate di CO2 x.com