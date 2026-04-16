I mediatori pakistani in Iran per cercare di rafforzare i colloqui tra Teheran e Usa Trump annuncia un incontro storico tra Israele e Libano in programma domani – La diretta

Mediatori pakistani, tra cui il capo dell’esercito, sono arrivati a Teheran con l’obiettivo di rafforzare i colloqui tra l’Iran e gli Stati Uniti prima della scadenza prevista per la prossima settimana. Nel frattempo, il presidente americano ha annunciato un incontro storico tra Israele e Libano, che si terrà domani. La visita dei mediatori si inserisce in un quadro di tensioni e tentativi di dialogo già avviati tra le parti coinvolte.

Mediatori pakistani, tra cui il capo dell’esercito Syed Asim Munir, sono arrivati??a Teheran per rafforzare il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti prima della sua scadenza, la prossima settimana. Dall’inizio dei colloqui l’Iran e gli Stato Uniti hanno continuato a scambiarsi messaggi tramite il Pakistan ma non hanno ancora concordato un nuovo ciclo di negoziati, ha dichiarato Esmaeil Baghaei, portavoce del ministero degli Esteri iraniano. Karoline Leavitt, portavoce della Casa Bianca, si è detta ottimista riguardo ai negoziati. «Siamo fiduciosi sulle prospettive di un accordo», ha dichiarato ai giornalisti. L’iniziativa diplomatica pakistana è arrivata mentre l’Iran minaccia di interrompere tutti gli scambi commerciali nella regione in risposta al blocco navale dei suoi porti.🔗 Leggi su Open.online

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