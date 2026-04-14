Iran la guerra in diretta | oggi i colloqui Israele-Libano Nave cinese sfida il blocco di Hormuz Trump | Teheran vuole fare un accordo

Oggi si tengono i colloqui tra Israele e Libano con l’obiettivo di raggiungere un cessate il fuoco, mentre una nave cinese ha attraversato lo stretto di Hormuz, sfidando le restrizioni imposte dal blocco. Nel frattempo, le dichiarazioni di un ex presidente americano indicano che Teheran avrebbe interesse a negoziare un accordo. Le tensioni nella regione continuano a essere al centro delle notizie, con una serie di eventi che si susseguono in rapida successione.

Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: oggi via ai colloqui Israele-Libano per un cessate il fuoco. Trump: “Da Teheran ci hanno chiamato, vogliono fare un accordo". Intanto una nave cinese ha sfidato il blocco di Hormuz imposto dagli Usa e ha attraversato lo stretto.🔗 Leggi su Fanpage.it

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