Irama è stato annunciato come nuovo giudice di X Factor 2026. La notizia è stata condivisa con entusiasmo sui social dal cantante, che ha scritto un messaggio dedicato ai fan di Amici. La sua dedica ha suscitato emozione tra i follower, mentre il programma televisivo ha ufficializzato la composizione del cast giudici per questa stagione.

X Factor 2026 alza il sipario sulla sua nuova stagione con un annuncio che ridisegna parzialmente il tavolo dei giudici. Irama è il nuovo volto che si siederà accanto ai confermati Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi. Il cantautore monzese prende il posto di Achille Lauro, che lascia il talent show di Sky dopo due edizioni caratterizzate da uno stile eccentrico e divisivo, capace però di segnare profondamente l’immaginario del programma. Per Irama, classe 1995 e nome d’arte di Filippo Maria Fanti, si tratta di un ritorno in un ambiente che conosce bene, anche se da una prospettiva completamente diversa. La sua carriera è sbocciata... 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Irama diventa il nuovo giudice di X Factor, ma è la dedica social di Amici che fa emozionare il cantante

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IRAMA giudice di X FACTOR al posto di ACHILLE LAURO Lindiscrezione

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