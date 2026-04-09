Da Concita De Gregorio a Francesco Acerbi lo Ior lancia un festival della salute su prevenzione e diagnosi precoce

Da cesenatoday.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo Ior ha annunciato un festival dedicato alla prevenzione e alla diagnosi precoce, coinvolgendo figure come Concita De Gregorio e Francesco Acerbi. L’evento si propone di sensibilizzare il pubblico su temi legati alla salute, con un focus particolare sull’importanza di individuare i problemi in anticipo. La manifestazione invita tutti a partecipare, sottolineando che la salute riguarda ogni individuo senza distinzione.

“La storia siamo noi: nessuno si senta escluso”, cantava Francesco De Gregori: un concetto che si applica molto bene anche alla tematica della salute. Dovrebbe essere oramai chiaro, infatti, quanto sia comoda, ma limitata e sostanzialmente falsa, la percezione che la ‘partita’ del benessere e. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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