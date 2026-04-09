Da Concita De Gregorio a Francesco Acerbi lo Ior lancia un festival della salute su prevenzione e diagnosi precoce

Lo Ior ha annunciato un festival dedicato alla prevenzione e alla diagnosi precoce, coinvolgendo figure come Concita De Gregorio e Francesco Acerbi. L’evento si propone di sensibilizzare il pubblico su temi legati alla salute, con un focus particolare sull’importanza di individuare i problemi in anticipo. La manifestazione invita tutti a partecipare, sottolineando che la salute riguarda ogni individuo senza distinzione.

“La storia siamo noi: nessuno si senta escluso”, cantava Francesco De Gregori: un concetto che si applica molto bene anche alla tematica della salute. Dovrebbe essere oramai chiaro, infatti, quanto sia comoda, ma limitata e sostanzialmente falsa, la percezione che la ‘partita’ del benessere e. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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Concita De Gregorio: «Ho ereditato 3 milioni di debiti, poi il tumore. Ma non mi sono mai lamentata»Un’ora e venti minuti di confessione lucida e intensa. Concita De Gregorio, giornalista, scrittrice, ex direttrice de l’Unità, ospite dell’ultima puntata del podcast Supernova condotto da Alessandro ... ilmattino.it

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Smontiamo la tesi assurda di Concita De Gregorio che rappresenta la sintesi perfetta della delirante narrazione progressista di sinistra. Chi viene qua deve rispettare le regole, la sinistra deve smetterla di colpevolizzare le vittime. • • • • #maranza #immigrati #r - facebook.com facebook

Il via l'8 aprile a #Breno con Concita De Gregorio; a Brescia e #Bienno è atteso il regista Peter Greenaway x.com