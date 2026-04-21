La prevenzione diventa stile di vita i ragazzi di Techne in visita al Prime Center dello Ior

Un gruppo di giovani coinvolti in un progetto di formazione ha visitato il Prime Center di un importante istituto finanziario. Durante la visita, hanno ascoltato un intervento che ha sottolineato come la prevenzione rappresenti un’abitudine quotidiana, lontana da concetti astratti. L’evento ha visto la partecipazione di studenti di un laboratorio dedicato a tematiche di educazione e sensibilizzazione.

“La prevenzione non è un concetto astratto ma uno stile di vita da praticare ogni giorno”. È questa la lezione che i ragazzi di Laborando hanno fatto propria varcando la soglia del Prime Center dello Ior. Accolti con calore e professionalità, i ragazzi con disabilità di Techne non si sono.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Una piega solidale per i ragazzi col cancro, 200 parrucchieri volontari a sostegno dello IorDomenica, 15 febbraio, Giornata Mondiale contro i Tumori Infantili, sette città della Romagna - Cesena, Forlì, Imola, Lugo, Ravenna, Rimini e... Crans-Montana, la visita a sorpresa di Mattarella ai feriti ricoverati al Niguarda: «Ridiamo una vita piena a questi ragazzi»Un mese dopo la tragedia, e un giorno dopo la notizia arrivata dalla Svizzera della morte all’ospedale di Zurigo di un diciottenne rimasto ferito...