Io di sinistra sono pronto a mandarla a quel paese

Da ilgiornale.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mauro Corona, 75 anni, noto scrittore e personaggio televisivo, ha dichiarato di essere disposto a allontanarsi da un interlocutore di sinistra. La frase è stata pronunciata durante un intervento pubblico e riguarda un possibile allontanamento o rottura con qualcuno appartenente a quella sfera politica. Corona è noto per la sua presenza stabile nel programma televisivo condotto da Bianca Berlinguer. La dichiarazione ha attirato attenzione sui social e sui media, senza ulteriori dettagli sul contesto specifico.

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Mauro Corona, 75 anni, lo conosciamo tutti, perché è un personaggio televisivo ospite fisso a Carta Bianca dove da anni fa coppia con Bianca Berlinguer. È un alpinista, la montagna è la sua casa, ma è anche uno scrittore, un intellettuale libero e sui generis. Mauro, lei oggi vede una politica più debole o più arrogante? "Entrambe le cose, la politica è arrogante, ma l'arroganza fa diventare deboli". Cosa le fa più paura: la povertà, la rabbia o l'indifferenza? "Io guardo verso gli umili e gli ultimi, quindi mi fa paura la povertà. Non per me - ovviamente - ma per i poveri veri. Temo molto anche la violenza, soprattutto quella che vedo negli adolescenti, la rabbia che emerge dai loro atteggiamenti che praticano senza controllo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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