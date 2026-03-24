Un avvocato coinvolto in una recente campagna politica ha affermato di aver sostenuto il “sì” e ha commentato che, pur essendo di sinistra, non era lui ma un clone. Durante un intervento pubblico, ha aggiunto che questa volta la sinistra ha avuto successo grazie a una campagna efficace. La sua dichiarazione è stata rilasciata a Milano il 24 marzo 2026.

Milano, 24 marzo 2026 – “Per una volta che ero dall’altra parte, la sinistra azzecca una campagna e vince”. La prende con ironia, Mirko Mazzali, avvocato penalista, attuale assessore del Municipio 9, ex consigliere comunale ai tempi di Giuliano Pisapia, ma soprattutto storico volto della sinistra a Milano che sul quesito referendario si era schierato a favore del "sì". Bisogna sapere vincere e perdere. "Ho sempre ritenuto che non fosse la fine del mondo se avesse vinto il ‘sì’ o il ‘no’. Bisogna sapere perdere e io questa notte ho dormito sereno. Però bisogna anche sapere vincere e non mi sembra che tutti lo stiano facendo, leggo di richieste di dimissioni e altre reazioni scomposte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Sono di sinistra, non ero io ma un clone”. Mirko Mazzali, avvocato per il “sì”, i meme e quel rammarico

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