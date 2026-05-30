Un promotore finanziario è sotto accusa dopo aver causato una perdita di oltre 4 milioni di euro. L'investimento, partito con circa 9 milioni di euro, si è dimezzato a causa di falsi report e decisioni discutibili. La vicenda riguarda clienti di un comprensorio, con le autorità che stanno indagando sulle pratiche adottate. Nessuna persona coinvolta è stata ancora formalmente incriminata. La perdita si riferisce a investimenti effettuati negli ultimi mesi.

Comprensorio, 30 maggio 2026 – Un capitale iniziale di circa 9milioni di euro che finisce per dimezzarsi. Eppure per anni i tre investitori non avrebbero mai avuto sospetti sulle competenze del professionista al quale si erano affidati. Secondo il teorema accusatorio, invece, la circostanza della perdita sarebbe stata taciuta dal promotore che anzi, avrebbe presentato falsi report, rappresentando ai clienti, periodicamente, una realtà alterata: sarebbe stato fatto credere loro che il patrimonio oggetto di gestione (3milioni a testa), veniva saldamene mantenuto e, talvolta incrementato. Quando, però, iniziò a prospettarsi la volontà dei clienti di incassare e dividere tra loro il patrimonio, il promotore – residente nel Pisano – avrebbe iniziato a non farsi trovare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Investimenti e falsi report: oltre 4 milioni in fumo. Promotore sotto accusa

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