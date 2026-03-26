Calciomercato Inter l’intreccio per Nico Paz

Sul calciomercato si intensificano i contatti tra il club nerazzurro e il club di Madrid, con particolare attenzione a un giovane talento proveniente dalla squadra lombarda. La trattativa coinvolge anche il club di Como, che potrebbe svolgere un ruolo nella cessione o nel prestito del calciatore. La situazione resta in evoluzione, con incontri tra le parti in programma nei prossimi giorni.

Si scalda l’asse tra Como e Madrid. Con Milano, quella nerazzurra ça va sans dire, diretta interesatta. Grovigli propri del calciomercato moderno: in soldoni – prima di spiegare lo scenario tracciato dai tipi di Sport Mediaset – non è tramontata la possibilità di vedere con la maglia dell’Inter il talento di Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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