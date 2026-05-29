Il Challenger 125 di Perugia si svolgerà dal 31 maggio al 7 giugno al Tennis Club Perugia. Nei giorni precedenti l'inizio del torneo, è stato annunciato il coinvolgimento di Reilly Opelka, conosciuto come uno dei giocatori più alti del circuito. Lo scorso anno avevano partecipato altri tennisti di rilievo, come Wawrinka e Fognini.

Perugia, 29 maggio 2026 - Anno scorso Wawrinka, l'anno prima Fognini: a pochi giorni dall’inizio del Challenger 125 umbro in programma dal 31 maggio al 7 giugno al Tennis Club Perugia, arriva in via Bonfigli un altro grande nome della racchetta: Reilly Opelka. L'organizzazione gli ha concesso una wild card. Lo statunitense, ex numero 17 del mondo, è rientrato lo scorso anno in Top 100 dopo essere completamente uscito dal ranking ATP a causa di una serie di i nfortuni. Nella rassegna organizzata da MEF Tennis Events al Tennis Club Perugia, l’attuale numero 76 della classifica mondiale è atteso come un’assoluta mina vagante di un entry list già molto competitiva che può contare su ulteriori nomi del panorama azzurro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Internazionali di tennis città di Perugia: arriva il gigante Opelka

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