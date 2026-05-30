L’Inter Women ha deciso di mantenere l’attuale staff tecnico, confermando Schiavini come allenatore per la prossima stagione. La società ha annunciato la promozione interna, dopo che Piovani ha lasciato il ruolo di allenatore principale. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale e si basa sulla volontà di proseguire con il progetto già avviato. La squadra continuerà con il team tecnico attuale, con Schiavini come guida.

di Mauro Munno L’Inter Women punta sulla continuità affidando la panchina all’attuale vice allenatore. Gli aggiornamenti sulla formazione femminile. Con l’avvicinarsi della scadenza del contratto di Cristian Piovani, che ripartirà dalla Serie D maschile, l’ Inter Women ha deciso di promuovere Schiavini, attuale vice allenatore, alla guida della squadra per la prossima stagione. La scelta conferma la volontà della società di proseguire sulla linea della continuità interna, valorizzando un tecnico già integrato nel progetto e vicino alle giocatrici. Schiavini eredita così un gruppo abituato a lavorare con il metodo e le idee sviluppate da Piovani, con l’obiettivo di consolidare i risultati ottenuti e proseguire la crescita del settore femminile nerazzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Women, dopo Piovani promosso Schiavini: conferma interna per la prossima stagione

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