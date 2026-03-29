Inter Women Piovani guarda avanti nonostante la sconfitta | Mentalità forte per lo scudetto

Dopo la sconfitta in Coppa Italia, il tecnico delle Inter Women ha dichiarato che la squadra mantiene una mentalità forte e si concentra sugli obiettivi futuri, tra cui lo scudetto. Ha sottolineato che nonostante il risultato, il gruppo lavora con determinazione e guarda avanti senza modificare le proprie ambizioni. La squadra si prepara ora alle prossime sfide del campionato, mantenendo alta l’attenzione sugli obiettivi stagionali.

Inter News 24 Inter Women, l’analisi del tecnico dopo il ko in Coppa Italia: gli obiettivi restano intatti. Ecco tutte le sue parole. Nonostante la sconfitta di misura per 2-1 contro la Roma, l’allenatore dell’ Inter Women, Gianpiero Piovani, ha voluto mantenere un clima di fiducia e determinazione per il finale di stagione. Il tecnico ha sottolineato come la prestazione, pur condizionata da qualche imprecisione, confermi il percorso di crescita intrapreso dal club nerazzurro. « Alle ragazze ho detto che dobbiamo andare avanti così, abbiamo ancora due obiettivi da poter raggiungere: vincere lo scudetto ed entrare in Champions », ha dichiarato Piovani, ribadendo che la squadra deve conservare entusiasmo e sorriso per affrontare le prossime sfide. 🔗 Leggi su Internews24.com

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