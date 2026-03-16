Dopo la partita tra Sassuolo e Inter Women, Piovani ha commentato la vittoria delle nerazzurre. Ha sottolineato l'importanza dei tre punti per la squadra e ha affermato che 18 punti sono molti per il primo posto. Piovani ha anche parlato della possibilità di una lotta per lo scudetto, senza entrare in dettagli o ipotesi.

Inter News 24 Piovani dopo Sassuolo Inter Women ha commentato la vittoria delle sue nerazzurre nel match di Serie A Women e della possibila lotta scudetto. Gianpiero Piovani, ha analizzato la prestazione delle nerazzurre nella consueta intervista post partita dopo il successo esterno, per 0-3 in casa del Sassuolo dell’Inter Women nella 16a giornata di Serie A Women. Un risultato importante che consente alla formazione milanese di restare in piena corsa nelle zone alte della classifica, portandosi a quattro punti dalla Roma quando mancano sei giornate al termine del campionato. Il tecnico nerazzurro ha sottolineato come la partita non sia stata semplice, soprattutto nella prima parte di gara, evidenziando però la grande risposta arrivata nella ripresa anche grazie all’impatto positivo delle giocatrici entrate dalla panchina. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Piovani dopo Sassuolo Inter Women: «Tre punti fondamentali per i nostri obiettivi. Primo posto? 18 punti sono tanti»

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