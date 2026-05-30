L'Inter ha messo in cima alla lista dei difensori il francese dell'Udinese, considerato priorità assoluta. Nel frattempo, il club ha offerto il centrale inglese dello United, ma questa operazione appare secondaria rispetto alla trattativa principale. La società sta valutando le opzioni disponibili per rafforzare la linea difensiva, con l'obiettivo di arrivare a un accordo con il club friulano. La trattativa con l'Udinese resta al momento la priorità.

Sul taccuino dell’Inter c’è un nome cerchiato di rosso con tanto di sottolineatura: è Oumar Solet, centrale difensivo dell’Udinese da tempo nel mirino dei piani alti. Il prescelto per sbarcare ad Appiano ed entrare a far parte della difesa che verrà. Salutato Acerbi, in scadenza di contratto, e probabilmente anche De Vrji, la retroguardia di Chivu avrà bisogno di un centrale forte per poter difendere scudetto e Coppa Italia. Il francese, 26 anni, reduce da un’annata e mezza da titolare tra le fila friulane, è il primo obiettivo. Dal Friuli filtra un messaggio preciso: per Solet si sta ragionando su un accordo lungo, almeno fino al 2031. Il manifesto di come i piani alti ci puntino parecchio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter, priorità Solet per la difesa. E intanto viene offerto Maguire

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