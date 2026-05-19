Conte lascia il Napoli | si chiude l’avventura dell’allenatore con gli azzurri

L’allenatore ha ufficialmente lasciato la guida tecnica della squadra partenopea, segnando la fine del suo incarico con il club. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore e segue un periodo di discussioni tra le parti. La separazione arriva dopo le recenti partite e le valutazioni interne che hanno portato alla conclusione del rapporto professionale. La società ha ringraziato l’allenatore per il lavoro svolto durante la sua permanenza. La notizia ha generato reazioni tra tifosi e addetti ai lavori.

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