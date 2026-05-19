Conte lascia il Napoli | si chiude l’avventura dell’allenatore con gli azzurri
L’allenatore ha ufficialmente lasciato la guida tecnica della squadra partenopea, segnando la fine del suo incarico con il club. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore e segue un periodo di discussioni tra le parti. La separazione arriva dopo le recenti partite e le valutazioni interne che hanno portato alla conclusione del rapporto professionale. La società ha ringraziato l’allenatore per il lavoro svolto durante la sua permanenza. La notizia ha generato reazioni tra tifosi e addetti ai lavori.
Liverpool su Dumfries! La clausola dell’esterno non lascia dubbi: si può fare Rinnovo Chivu, spuntano i dettagli dell’accordo: l’annuncio arriverà oggi? Ecco le ultime Pavard Inter, quale sarà il futuro del difensore francese? I pro e i contro della sua possibile permanenza in nerazzurro Calciomercato Inter LIVE: vertice tra Chivu e la dirigenza. Per la difesa spuntano due nuovi nomi Mercato Inter, c’è da rinforzare la difesa. Spuntano due nuovi nomi da 50 milioni: Araujo e Vuskovic Inter Women Como finisce 0-3. Si chiude con una sconfitta la stagione delle nerazzurre già certe del secondo posto Inter Women, Schough dopo il derby vinto: «Secondo posto blindato, ma volevamo lo scudetto. 🔗 Leggi su Internews24.com
CONTE INTERVISTA POST NAPOLI COMO:SCUDETTO BASTA CON QUESTE DOMANDE RIDICOLE...
Sullo stesso argomento
Post Conte, la rivelazione non lascia dubbi: “Chi sarebbe l’allenatore del Napoli”Massimo Giletti, intervenuto in diretta a “Il Bello del Calcio” su Televomero, ha detto la sua sul futuro di Conte e sul possibile allenatore del...
Antonio Conte lascia il Napoli: decisione comunicata al presidente De Laurentiis un mese fa ( @FabrizioRomano). Nessuna buonuscita, neanche una discussione sul progetto: è finito il rapporto e Conte saluterà Napoli dopo l’ultima partita. Come accaduto x.com
Fabrizio Romano: ANTONIO CONTE LASCIA IL NAPOLI, È FINITA. Decisione dello stesso allenatore presa giá da un mese, quando Conte l’ha comunicata al presidente De Laurentiis con cui rimane in ottimi rapporti. Nessuna buonuscita, neanche una discu facebook
Antonio Conte lascia il Napoli, l'annuncio sarà fatto al Maradona nell'ultima partita. reddit
Antonio Conte lascia il Napoli: l'ultimo match, poi rescissione. Ipotesi Nazionale, due candidati per sostituirloAntonio Conte ha comunicato la propria decisione ad Aurelio De Laurentiis: il suo ciclo al Napoli si chiude domenica, con la partita casalinga contro l'Udinese. Il tecnico salentino ... leggo.it
Conte lascia il Napoli, De Giovanni: Sarri potrebbe essere la scelta giustaAntonio Conte lascia la panchina del Napoli. A poche ore dalla diffusione della notizia, è arrivato il commento dello scrittore Maurizio de Giovanni, ... ilmattino.it