A Bologna, l’estate si prospetta caratterizzata da tagli e decisioni difficili. La società calcistica sta pianificando una serie di interventi per rinnovare il proprio assetto economico, con l’obiettivo di finanziare altre aree di mercato. Tra le mosse previste, ci sono cessioni di giocatori di rilievo e interventi strategici per adattarsi alle nuove esigenze finanziarie. La ristrutturazione coinvolge anche l’eventuale uscita di un calciatore considerato un patrimonio.

Ndicka Juventus, Comolli studia una maxi operazione con la Roma: l’idea dello scambio prende quota. I dettagli Calciomercato Lazio, spunta un nome nuovo per l’attacco: idea Bayo! L’indiscrezione Albertosi ricorda Beccalossi: «Era una gioia per gli occhi. Era un giocatore meraviglioso e farebbe la differenza anche oggi» Chi ha giocato più finali di Champions League e Coppa dei Campioni? I numeri e le statistiche Luis Enrique esulta dopo Bayern Monaco PSG: «Oggi le difese sono state migliori dell’attacco, vogliamo fare un altro bel regalo ai nostri tifosi» Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo».🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Bologna, estate di tagli e scelte dolorose: il futuro di Italiano e i sacrifici sul mercato

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