Mercato Juventus con o senza Champions cosa cambierebbe | tre possibili ‘sacrifici’ dolorosi e chi arriverebbe o no in estate Il focus completo

Il mercato della Juventus potrebbe subire variazioni significative a seconda della partecipazione o meno alla prossima Champions League. In vista delle prossime sessioni di trasferimenti, si ipotizzano tre possibili sacrifici che potrebbero coinvolgere il club, con potenziali arrivi di nuovi giocatori o cessioni di quelli attuali. La situazione attuale e le prospettive future influenzeranno le decisioni sulla rosa e sulle strategie di mercato.

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