Inter e Juve sulle mie tracce? Ora penso solo al Mondiale | Muharemovic non chiude alcuna porta

Muharemovic, difensore del Sassuolo, ha dichiarato di voler concentrare l’attenzione sul Mondiale, senza escludere future possibilità di trasferimento. Ha affermato di non voler chiudere a nessuna squadra e di non aver preso decisioni definitive riguardo a eventuali cambi di club. Le sue parole sono state pronunciate mentre si trova in ritiro con la nazionale bosniaca. Non ci sono state conferme ufficiali di trattative con altri club in questa fase.

di Alberto Petrosilli Il difensore del Sassuolo Muharemovic dribbla le voci di mercato e rinvia ogni decisione al termine dell’avventura con la Bosnia. Il difensore del Sassuolo, Tarik Muharemovic, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset del suo presente, dell’avventura con la nazionale bosniaca e delle indiscrezioni di mercato che lo vedono accostato a Inter e Juventus. Tra ambizioni personali e futuro ancora tutto da definire, il centrale ha preferito non sbilanciarsi. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter QUANTO RAPPRESENTA PER TE LA PARTECIPAZIONE A QUESTO MONDIALE? — « Ma penso che è una cosa che sogno da bambino. Quando ero piccolo avevo sempre quel sogno di giocare per la nazionale di Bosnia e poi ovviamente giocare tornei come questi. 🔗 Leggi su Internews24.com

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