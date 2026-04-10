Il difensore bosniaco è al centro delle trattative di mercato, con l’Inter che insiste per portarlo in squadra. La Juventus, coinvolta nelle voci di cessione, sembra essere esclusa dalla corsa principale. I club stanno definendo gli ultimi dettagli per un possibile accordo, con l’attenzione rivolta alle prossime settimane e agli scenari che si apriranno per la sessione estiva di trasferimenti.

di Luca Fioretti Muharemovic Juve, il difensore resta prepotentemente nel mirino dell’Inter che cerca l’intesa definitiva per chiudere il colpo. Il calciomercato regala sempre colpi di scena estremamente interessanti per il futuro. Al centro delle voci c’è Tarik Muharemovic, che ha attirato grandissima attenzione: il difensore è stato inserito formalmente nella prestigiosa short list dell’ Inter, club con cui ha già trovato una solida base di accordo. L’entusiasmo per questa destinazione è assolutamente travolgente, tanto che il ragazzo ha messo in stand by le altre offerte pur di vestire la maglia e firmare un ricchissimo contratto. QUI: CALCIOMERCATO JUVE, TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE Come riportato da Matteo Moretto, nonostante la chiara e inequivocabile volontà del diretto interessato, la fumata bianca non è ancora arrivata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Muharemovic Juve, possibile svolta: il bosniaco vuole solo l’Inter! Cosa succede ora e i possibili scenari per l’estate

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ULTIM’ORA Accordo Inter-Muharemovic, il quale mette in stand-by le altre proposte per l’Inter. Manca accordo con il Sassuolo, si può inserire un giovane nella trattativa che piace ai neroverdi. Juve attenta alla situazione. Non è l’unico central - facebook.com facebook

La #Juventus segue #Muharemovic del #Sassuolo, su cui vanta il 50% della rivendita. L’ #Inter lo sta seguendo seriamente e può inserirsi, soprattutto in caso di cessione di #Bastoni. @romeoagresti - YouTube x.com