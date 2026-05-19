Ghedjemis ama il Frosinone ma non chiude al mercato | Ciociaro per sempre ma… Adesso penso solo al Mondiale

Da calcionews24.com 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’esterno offensivo, noto per il suo legame con la squadra di Frosinone, ha dichiarato di essere legato alla società e di considerarla per sempre la propria casa. Tuttavia, ha aggiunto di non escludere eventuali mosse di mercato in futuro. Attualmente, il suo focus è sul Mondiale, mentre in passato ha elogiato la gestione tecnica sotto la guida di un allenatore, ritenendo il suo stile di gioco adatto alle sue caratteristiche. La squadra ha recentemente ottenuto la promozione in Serie A.

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